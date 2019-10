Pretendono di pagare la birra col reddito di cittadinanza e picchiano la barista

L'episodio è avvenuto sabato 28 intorno alle 19:30 in un bar di Trieste in viale D'Annunzio, poco prima di piazza Foraggi, dove una coppia di 40enni (lui di Portogruaro, lei di Milano) aveva ordinato da bere in gran quantità, fino a sbronzarsi.

Al momento di pagare il conto i due amici, completamente ubriachi, hanno esibito la tessera del reddito di cittadinanza. Ma quando la barista si è opposta, facendo notare di non poter accettare questo metodo di pagamento, i due hanno perso il controllo e hanno iniziato ad aggredire la donna con schiaffi e graffi.

Poi, senza saldare il conto, si sono diretti verso l'uscita del locale, tentando di fuggire. Ma proprio in quel momento davanti al locale stava passando una pattuglia della polizia locale che è stata attirata dal trambusto ed è intervenuta subito, bloccando la coppia.

I due ubriachi, però, incuranti anche della divisa, hanno prima aggredito verbalmente gli agenti, poi, si sono rifiutati di consegnare le proprie generalità. In breve tempo sono arrivati sul posto altri agenti a supporto dei colleghi e la coppia è stata arrestata e portata in caserma con le accuse di percosse e ubriachezza molesta, ma anche di oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.