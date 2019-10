Questa giacca termica riscaldabile sarà il capo più amato dell'inverno

Quando l'inverno si avvicina è inevitabile pensare al freddo e ai rimedi per combatterlo. Si cerca sempre l'abbigliamento migliore per tenersi al caldo, ma che sia anche alla moda.

Ebbene, una soluzione a questo problema potrebbe essere la giacca termica riscaldabile alimentata con batteria ricaricabile proposta dal brand di abbigliamento ORORO: perfetta per chi si sposta sulle due ruote anche nella stagione invernale o, semplicemente, per chi ha sempre freddo.

Ma come funziona? Semplice: all'interno della giacca sono stati inseriti degli elementi riscaldanti che sono posizionati sul petto e sulla schiena e che possono essere regolati, a seconda delle necessità e del personale gradimento, su tre diversi livelli di riscaldamento. Per quanto riguarda il tessuto esterno del capo, è resistente e impermeabile. Ovviamente è disponibile il modello da donna e da uomo.

Questa giacca termica riscaldabile è alimentata da una batteria ricaricabile posizionata in una tasca interna. Secondo il brand può durare fino a 8 ore di utilizzo effettivo. Ma non è tutto, perché può essere usata anche per ricaricare il cellulare!

Il prezzo è accessibile: la giacca è venduta al costo di 139 dollari e si può ordinare in modo pratico e veloce direttamente su Amazon.

(Credits photo: Amazon)