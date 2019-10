Stasera guardate il cielo: c'è la danza tra Luna e Giove

Giovedì 3 ottobre potremo osservare la prima congiunzione astrale di questo mese tra la Luna e il Pianeta Giove. Tra le 20:00 e le 22:00 circa vedremo infatti danzare in cielo una falce della Luna con il famoso gigante gassoso, il più grande di tutto il Sistema Solare. Tra 4 settimane si potrà assisterà anche ad un altro spettacolare bis ballerino tra il satellite della Terra e Giove, precisamente il 31 ottobre. Dopo il tramonto del Sole, quando le prime stelle cominceranno ad apparire davanti ai nostri occhi, sarà possibile scorgere questo suggestivo valzer stellare. Un’esperienza davvero da ricordare, perfetta per grandi e piccini.

Durante il giorno soltanto la Luna sarà visibile, anche se sorgerà insieme a Giove intorno alle 12:30 a Sud Est. Per vederla insieme a Giove ci sarà infatti da aspettare la sera, quando finalmente saranno l’una accanto all’altro, a pochi gradi di distanza. Giove sarà riconoscibile grazie alla sua grandezza e perché la sua luce sarà riflessa dal Sole stesso, brillando in cielo più di tutti gli altri astri. Puntando il nostro sguardo a Sud Ovest verso le 20:00 di giovedì 2 ottobre, potremo ammirare i due oggetti già molto bassi sull’orizzonte quindi consigliamo di liberare la vista da alberi, montagne e altri edifici, salendo magari sul terrazzo più alto o raggiungendo una zona collinare sgombra da ostacoli.

La danza tra la Luna e Giove sarà visibile a occhio nudo ma consigliamo l’uso di un binocolo o di un telescopio per vedere più da vicino molti altri dettagli celesti. Se non ci sarà molto inquinamento luminoso nella vostra zona, sarà semplice anche scovare i satelliti medicei accanto a Giove e le bande dell’atmosfera. Vale la pena organizzarsi per godere al meglio di questo spettacolo della natura.