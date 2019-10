Claudio Marchisio dice addio al calcio: le parole commoventi

Tifosi della Juventus in lacrime oggi allo Juventus Stadium di Torino dopo l’annuncio ufficiale di addio al calcio di Claudio Marchisio, alla presenza della moglie Roberta, dei figli Davide e Leonardo e della mamma, tutti visibilmente commossi. “È stata una decisione ponderata e difficile – ha annunciato l’ex centrocampista simbolo della Juve – ma ci tenevo a tenere qui questa conferenza, a casa mia. Anzi, l'avrei fatto davvero a casa ma eravate in troppi. Quindi ringrazio la Juventus: ho passato una nottata non semplice perché cercavo cosa potesse descrivere la mia carriera. La parola che la rappresenta è ‘sogna’: da bambino sognavo proprio questo”. Dopo l’emozionante incipit, le lacrime sono iniziate a scendere sugli occhi di tutti i presenti: amici, tifosi, dirigenti e addetti ai lavori che hanno condiviso con Marchisio la grande passione per questo sport.

“Ho avuto la fortuna di prendere un treno che passa una volta sola nella vita – ha continuato Marchisio – e mi ha regalato emozioni, momenti indimenticabili dentro e fuori. Quest'estate è stata molto difficile: avevo la riabilitazione, sentivo che era scattato qualcosa. Avevo il pensiero che negli ultimi mesi cercavo di recuperare, la testa faceva ma il corpo non reggeva. E allora, partono le domande: vuoi dare tutto te stesso, essere quello che sei sempre stato? Ma se non puoi dare più, allora è giusto fermarsi. Non conta l’età ma quel che senti dentro. Mi sono arrivate offerte importanti da altri Paesi, c'era anche la voglia di poter continuare insieme, ma non potevo rispettare quel che è davvero Claudio. Da lì, la mia decisione”.

Scudetti, tante medaglie, momenti belli e brutti insieme alle tantissime emozioni che il calcio italiano ci regala ogni giorno, c’è davvero tanta commozione nelle parole del giovane torinese, classe 1986, che si appresa oggi ad appendere per sempre le scarpette al chiodo. “Voglio ringraziare veramente tutti, in primis la mia famiglia – ha aggiunto Marchisio evidentemente commosso – Da mia moglie ai miei figli, sempre vicini a me. Loro l’anno scorso hanno vissuto un’esperienza di vita completamente diversa. Io da ragazzo avevo il sogno di giocare a Torino nella mia squadra del cuore, e invece sono finito anche in Russia (a vestire la maglia dello Zenit di San Pietroburgo n.d.r.). Sono molto emozionato, devo ammetterlo. Non è facile: ora comincia un percorso, voglio guardare al mio futuro con curiosità ed è così che muoverò il mio prossimo passo. Ho condotto anche attività anche fuori dal calcio e non mi precludo niente. Ora devo staccare, prendere del tempo per la famiglia e pensare al mio futuro. Ringrazio ancora tutti quanti, voi che mi ascoltate, voi che avete visto la mia carriera. Grazie”.

Qui puoi guardare la conferenza stampa integrale durante la quale Claudio ha annunciato il suo ritiro.