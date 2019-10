Indossa solo il vestito da sposa da un anno per ridurre gli sprechi

Tommy Hall è una 43enne di Adelaide, Australia, e nell’ottobre del 2018 ha sposato la sua compagna Karen Frost: le due si sono conosciute nel 2005 quando si sono ritrovate a suonare nella stessa orchestra. Da quel momento in poi non si sono più lasciate e dopo anni hanno deciso di convolare a nozze.

Per la cerimonia Tommy ha scelto un abito bianco di pizzo con gonna lunga fino al ginocchio e un corpetto aderente con scollo leggermente a barca. Il vestito da sposa le è costato una cifra pari a 1.100 euro, una somma elevata per un abito che, alla fine, si indossa per una sola giornata. Ecco perché la sposa ha deciso di continuare a indossare il vestito bianco anche dopo le nozze e per un anno non ha più comprato vestiti nuovi.

Frugal bride is so determined to get her money’s worth that she wears her £1,000 wedding dress everywhere from the supermarket to the gym: https://t.co/Ldv44V0ggj #bride #weddingdress pic.twitter.com/0HKoICiQc3 — MBC Foods Caroline (@MBCFoods) 2 ottobre 2019

“Per me è una scelta etica – ha spiegato – è il modo più giusto per giustificare una spesa così importante”. La storia di Tommy è diventata un caso perché la donna è stata vista girare in abito da sposa per la sua città, al supermercato, alla stazione e persino in palestra. La 43enne è orgogliosa della sua scelta perché in questo modo ha ridotto gli sprechi al minimo e ha contribuito, nel suo piccolo, a rendere il mondo un posto migliore.

“Nel 2016 ho fatto un viaggio in India – ha raccontato - fino ad allora non avevo mai capito di essere una privilegiata. Da allora ho fatto una promessa a me stessa: non avrei sprecato più nulla”. Ed è così che ha elaborato la scelta di una vita ecosostenibile in tutto e per tutto, anche nell’abbigliamento.