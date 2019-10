UK: 14enne muore per un’infezione trasmessa da una muffa tossica

La tragedia è avvenuta a Manchester, dove una ragazzina di 14 anni è deceduta dopo due settimane di ricovero in ospedale in gravissime condizioni, a causa di un'infezione. Jade Owens, questo il nome della giovane, probabilmente ha contratto l'infezione respirando le spore di una muffa tossica.

I genitori hanno raccontato che inizialmente, quando la loro bambina aveva manifestato i primi sintomi, tutti avevano pensato che si trattasse di una normale influenza. Il suo medico le aveva infatti prescritto degli antibiotici. Dopo qualche giorno, però, la situazione è precipitata e Jade ha cominciato a tossire sangue, così i signori Owen l'hanno portata subito in ospedale dove è stato necessario il ricovero.

In ospedale i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico per non peggiorare le condizioni. Le cure sembravano funzionare e la ragazzina è riuscita anche a tornare in piedi. Tutti speravano di riportarla presto a casa. Ma poi Jade ha avuto una brutta crisi respiratoria che i medici non hanno potuto contrastare e così la piccola non ce l'ha fatta.

I genitori non sanno come la loro bambina possa essere entrata in contatto con la muffa. Queste spore solitamente non causano la morte. Ma nel caso di Jade a favorire l'infezione è stato il suo sistema immunitario fortemente debilitato dal diabete di tipo 1, che non le era stato ancora diagnosticato.

(Credits photo: metro.co.uk)