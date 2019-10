Madre abusa del figlio di 3 anni e gli taglia i genitali con una pinzetta

Questa orribile storia di violenza arriva da Fairmont, in Virginia Occidentale, dove una madre 29enne, Brittany Nicole Lippincott, ha affamato e abusato di suo figlio.

L'incubo per il bambino è terminato per caso soltanto quando la polizia , allertata da una soffiata per detenzione di stupefacenti, ha fatto irruzione in casa loro e, oltre alla droga, ha trovato il piccolo in terribili condizioni di salute rinchiuso in una stanza.

Indossava soltanto della biancheria intima e il suo corpo, gravemente deperito per la malnutrizione, era coperto di lividi ed escoriazioni, oltre ad avere delle evidenti lesioni sui genitali. Quando gli agenti hanno chiesto al bambino come se le fosse procurate, il piccolo non ha esitato a rispondere, riferendosi alla madre: «Lo ha fatto con una pinzetta».

Il bambino ha elencato nel dettaglio una serie di terribili sevizie subite dalla donna, che gli negava il cibo e lo costringeva a guardare mente lei ed altre persone mangiavano.

Il piccolo ha trascorso una settimana ricoverato in ospedale ed ora le sue condizioni sono migliorate. Da allora sono trascorsi 5 mesi e martedì scorso la donna è stata ascoltata in tribunale dove, dopo aver tentato invano di negare tutto e di attribuire la colpa delle condizioni di suo figlio ad una presunta malattia del bambino, ha ammesso tutto.

