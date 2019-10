Chernobyl: la sala di controllo diventa un’attrazione turistica

La sala di controllo del reattore 4 di Chernobyl ha deciso di aprire le porte ai turisti. Il motivo sarebbe la volontà del governo centrale di incrementare i viaggi e le visite nella zona del disastro – avvenuto 33 anni fa – dopo che quest’estate anche il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito quest’area una vera e propria “attrazione turistica ufficiale”. A riportare la notizia sono fonti certe come la CNN, The Indipendent e il Daily Mail, che hanno raccolto le dichiarazioni politiche riguardo la nuova strategia turistica.

“Chernobyl è stata a lungo una componente negativa del patrimonio ucraino – ha detto il Presidente Zelensky – ed è arrivato il momento di cambiare le cose. Dobbiamo dare a quest'area una nuova vita. Creeremo un corridoio verde per i turisti. Chernobyl è un posto unico sulla Terra, dove la natura è rinata dopo un disastro di proporzioni enormi causato dall'uomo. Dobbiamo mostrare questo luogo al mondo: scienziati, ambientalisti, storici e anche turisti”.

Il Governo ucraino si appresta così a lanciare ben 21 nuovi itinerari turistici, specialmente dopo il successo riscosso dalla serie tv dedicata proprio al disastro avvenuto a Chernobyl il 26 aprile del 1986. I turisti potranno avere libero accesso anche alla “stanza dei bottoni”, che abbiamo visto in tv, ovviamente muniti di tuta, casco e maschera protettivi. Il tempo massimo della durata della visita sarà di 5 minuti, a causa dell’altissimo livello di radiazioni che si registra ancora all’interno della struttura. Credete che il tempo non sia sufficiente? Lo staff che si occupa oggi della bonifica e della gestione della centrale ha risposto così ai giornalisti che chiedevano lumi sull’orario di visita: “il posto è estremamente agghiacciante e 5 minuti bastano per ricordarlo per tutta la vita”.