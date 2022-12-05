Pordenone: carne d’orso servita al ristorante. “È aberrante” per Michela Brambilla

5 Dicembre 2022

C’è un ristorante di Pordenone in cui servono carne d’orso. La cosa non è passata inosservata e ha scatenato la polemica di Michela Brambilla, presidente della Leida, la Lega italiana difesa ambienti e animali. Il piatto incriminato è la polenta servita con la carne di orso, un piatto che viene fatto solo su prenotazione. “Il gusto è a metà tra il capriolo e il cervo, ma più dolce”, spiega il titolare del locale e poi aggiunge: “I clienti vengono da tutto il Triveneto per assaggiarlo”.

In Italia la caccia all’orso è vietata, ma non lo è in Croazia, Bulgaria, Russia e in Slovenia. E proprio da quest’ultimo paese proviene la carne servita nel locale di Pordenone. Brambilla, una volta venuta a conoscenza della “specialità” del locale, ha rilasciato questa dichiarazione al Corriere della Sera: “Anche anche se fossero in regola, è aberrante. L’orso è in via di estinzione, pensare di dare via libera agli abbattimenti è concettualmente sbagliato e fa passare il principio che non sia possibile convivere con gli orsi. La convivenza è possibile ma va protetta e si deve trovare un equilibrio tra popolazione e specie protette, come è stato dimostrato in Abruzzo. Importare la carne di orsi uccisi in Slovenia è un reato morale contro la natura che io condanno decisamente. Gli italiani amano gli animali e non credo alla loro voglia di mangiare gli orsi”.

Secondo il WWF, gli orsi bruni nel mondo sono circa 200mila e non sono direttamente minacciati di estinzione. Esistono però numerose popolazioni locali e sottospecie la cui sopravvivenza è a rischio. Nei paesi dell’Unione Europea esistono 10 popolazioni più o meno isolate una dall’altra, per un totale di 16-17.000 orsi. Insomma sarebbe sicuramente meglio (per loro) non mangiarli. Voi avete mai assaggiato la carne di orso?