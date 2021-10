Un format contemporaneo, concreto e politicamente scorretto. Due ore dedicate alla cronaca, all’attualità, al costume e alla battaglia ideologica, con ospiti noti ma anche meno illustri, alternati alla voce degli ascoltatori che potranno esprimere liberamente le proprie idee e i propri pensieri.

In ogni puntata i fatti di cronaca e di attualità diventeranno lo spunto per un dibattito costruttivo e per uno scambio di punti di vista: Francesco Facchinetti esporrà il suo punto di vista e stimolerà il dibattito, senza timore di affrontare argomenti divisivi e di prendere posizioni scomode, mentre Sabrina Scampini proverà a portare un po’ di ordine nel Kaos, il tutto con il costante confronto con gli ospiti e con gli ascoltatori.