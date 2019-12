A Capodanno non prendete impegni: il 31 dicembre, a partire dalle 20:00, Radio 105 vi aspetta in Piazza Prefettura a Bari per “Capodanno in Musica”, la nostra grande festa per salutare il 2019 e accogliere l’anno nuovo all’insegna del divertimento e della grande musica.

A farvi cantare e ballare fino al conto alla rovescia di mezzanotte, e anche oltre, ci sarà una line-up che metterà assieme il meglio della musica italiana. Qualche nome? Eccoli: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Sarà Federica Panicucci a presentare la serata, che sarà anche in diretta su Canale 5, mentre Daniele Battaglia e Dario Spada porteranno tutta l’energia di Radio 105 sul palco di Bari racconteranno in diretta la grande festa. Se proprio non riuscirete ad essere dei nostri, potrete infatti seguire la nostra festa on air, online e sulla nostra App, a partire dalle 20:00.