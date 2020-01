Il nuovo appuntamento con Paolino e Martin è dalle 13 alle 14 con 13 PM.



Giochi, film, chiacchiere, risate e tanta musica! Saranno tanti anche gli appuntamenti che vi coinvolgeranno direttamente, dal Gioco del Dialetto ai Film per chi non ha tempo. Ma non solo: i Soci vi aspettano per farvi ridere e rilassare nel primo pomeriggio con tante sorprese… dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14!