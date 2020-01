Questo è Polaroyd, istantanee di storia della musica.

Un viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta delle canzoni e dei protagonisti che hanno concluso lo scorso millennio gettando le basi per il nuovo.

Con i testi di Fabio Alisei e la confezione sonora di Wender, Polaroyd è uno "spin off" in versione estesa dell'appuntamento in onda tutti i venerdì alle 15 nello Zoo di 105, una galleria di immagini, storie e suoni che lega il filo della parola a quello della musica.

Anno dopo anno, genere dopo genere, in una raffica di scatti col flash.

Mettetevi comodi. Inizia Polaroyd.