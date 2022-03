Let's Talk About Sex Con il Dottor Bini

Ogni giovedì alle 11:00 / Ogni domenica alle 21:00 "Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso, ma non avete mai osato chiedere.." (Woody Allen): a 105 Friends si torna a parlare di sesso con la nuova edizione di Let's Talk About Sex, popolare appuntamento settimanale in diretta nonché podcast scaricatissimo dalla rete disponibile anche sul tuo smartphone semplicemente scaricando l’App gratuita di Radio 105. On-air tutti giovedì, Tony & Ross indagano l'universo-sesso al fianco del Dottor Bini, illustre sessuologo amatissimo dagli ascoltatori di Radio 105. Ascoltatori che possono contare sulla sua competenza e sulla sua franchezza nelle risposte ai loro interrogativi, anche a quelli più proibiti. Perché Let's Talk About Sex, che quest’anno ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei grandi sessuologi della storia, è soprattutto una rubrica socialmente utile. Utile a fugare ogni dubbio, a informare quando è necessario e, perché no, a svelare i segreti del piacere, piccoli o grandi che siano.