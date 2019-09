A casa o in ufficio, il pomeriggio è bello.. se sei sintonizzato su Radio 105! Perché? Perché è rilassante, è frizzante, è utile, è divertente ed è persino fortunato, se si gioca on air...

In tre parole, è “105 Music & Cars”, due ore di energia pura con due assi dell’intrattenimento on air.. per parlare di tutto. E scherzare su tutto. I protagonisti del programma sono Fabiola, bellissima e scatenata come sempre, e Dario, in diretta per trasformare ogni pomeriggio nel momento più divertente della giornata con il supporto del bravissimo Antonio Pivati alla regia, dell'immancabile Francesca Pinna in redazione e di un esercito di scatenatissimi ascoltatori, i Funcarsisti, pronti ad inviare il loro "contributo" vocale!