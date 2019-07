Radio 105 lancia il “Radio Costanzo Show”!. Maurizio Costanzo torna alla radio, e lo fa su Radio 105 con il “Radio Costanzo Show”.



Giornalista di rango con una carriera luminosa iniziata 60 anni fa, pioniere del piccolo schermo che nella sua vita ha incontrato personaggi e personalità di spicco della cultura, della politica, dell’arte, dello sport e dello spettacolo italiano e internazionale, precursore della “Tv 2.0” nella quale è la gente comune a raccontarsi, osservatore accorto della società e del costume italiani alla continua ricerca di talenti, scrittore, paroliere, autore televisivo e teatrale, Maurizio Costanzo è un autentico pilastro della comunicazione. Forse l’unico, e senza dubbio il più coraggioso (!), capace di mostrare al grande pubblico, attraverso le sue interviste, molte delle quali diventate di culto ed entrate nella storia del piccolo schermo di ieri e di oggi, la vera natura dei suoi interlocutori, quelli noti e quelli sconosciuti ai più, scoprendone le emozioni e gli aspetti più significativi e apparentemente imperscrutabili. Senza pregiudizi.



Per questo, missione del “Radio Costanzo Show”, appuntamento con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su Radio 105 ogni sabato e domenica dalle 11.00 alle 13.00, è conoscere, capire, dialogando con il pubblico in diretta e attraverso Sms restituendoci, puntata dopo puntata, un’istantanea dell’Italia e degli italiani. Sarà, come ha anticipato Carlotta Quadri, “un’ora insieme agli ascoltatori, per condividere pensieri, riflessioni, dubbi e frammenti di vita”, una sorta di salotto radiofonico “alla pari” che darà voce al Bel Paese e alle istanze di chi ci è nato e di chi, segno dei tempi, ci vive oggi.