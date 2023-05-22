Rihanna celebra la maternità con una serie di foto senza veli

22 Maggio 2023

Rihanna ha abbracciato la maternità, nel senso letterale del termine, come scrive lei stessa. La popstar ha infatti deciso di mostrare il proprio corpo incinta senza veli postando su Instagram alcuni scatti di un servizio fotografico realizzato in topless. Il pancione era in bella vista e le mani erano sui seni, come per – appunto – abbracciarli. In totale le fotografie che ha caricato sono sette, in un mix di sensualità come ci ha sempre abituato la cantante e di tenerezza per il dolce momento che ha vissuto mentre aspettava il suo figlio RZA, chiamato così in riferimento al leader del Wu-Tang Clan.

Il piccolo – avuto dal rapper A$AP Rocky – ha compiuto in questi giorni un anno, mentre la coppia è in attesa del secondo bebè. Gli scatti non sono dunque di ora, ma risalgono alla sua prima gravidanza e Rihanna ha voluto renderli pubblici sul suo profilo social solo adesso. Per il servizio la cantante indossava solamente uno slip perizoma, alcuni gioielli e un paio di tacchi e ha scelto una location all’aria aperta, con alcune palme e l’oceano sullo sfondo.

Nella didascalia del post ha sostenuto come la maternità abbia creato una magia nel suo corpo. Ha scritto “Il piccolo RZA.. è lì dentro e non ha la minima idea di quanto sia pazza la sua mamma o di quanto mi stesse ossessionando”. Per il primo compleanno di RZA, il papà – in genere molto riservato sui social – ha condiviso un album di tenere foto con il bebè sulla sua pagina Instagram. In alcuni scatti vediamo mamma, papà e figlio posare divertiti davanti all’obiettivo, mentre in altri il rapper si gode il piccolino, tra balli, giochi e ovviamente musica.

Come detto, la coppia aspetta un altro figlio. Rihanna ha scelto un modo insolito per far sapere a tutti della seconda gravidanza. L’ha infatti rivelata al mondo mostrando il pancione durante l’esibizione nell’intervallo del Super Bowl, in una performance che ha fatto parlare a lungo. Qualche giorno fa, poi, la cantante aveva posato in lingerie per il suo brand di moda, mostrando le sue morbide curve e mandando i fan in visibilio.