Santarelli-Corradi: 10 anni d’amore, l’incontro e il “tampinamento”

17 Maggio 2024

Elena Santarelli racconta a Caterina Balivo a La Volta Buona la favola del suo amore con Bernardo Corradi. Tra un aneddoto divertente e l’altro, la showgirl ripercorre i primi passi della loro relazione, iniziata ben 18 anni fa, e svela il “tampinamento elegante” messo in atto dall’ex calciatore per conquistarla.

Tutto è iniziato in un locale di Milano, il Tocqueville: “In quel momento ero fidanzata con un altro ragazzo. Bernardo ha chiesto subito informazioni su di me a Federica Ridolfi e Giannichedda, dato che giocava nella Lazio con Giuliano. Federica gli fa sapere, però, che non c’era trippa per gatti perché ero fidanzata. ‘Prima o poi si lascerà, porta pazienza’, gli ha sottolineato. Lui non si è arreso, un tampinamento elegante il suo, chiedeva sempre di me…”. Ma, come sottolinea la Santarelli con ironia, “lui era tipo l’Ape Maya, di fiore in fiore“, e non si è scoraggiato.

La svolta è arrivata quando Elena si è lasciata. Ha contattato lo zio Ubaldo Righetti, ex calciatore della Roma, per ottenere il numero di Corradi, inventando la scusa di un’amica che stava facendo una tesi sul calcio italiano.

“Gli ho scritto: ‘Ciao Bernardo, sono Elena‘”, racconta la Santarelli. “E lui: ‘Elena chi?‘”. La risposta di Elena è stata: “Elena Sofia Ricci, Elena Santarelli… decidi tu!“. Corradi ha azzeccato il nome e da lì è nato un amore che dura ancora oggi.

Nonostante i paparazzi e le tentazioni, il loro amore è sopravvissuto. “Bernardo è un santo con me“, confessa Elena. La coppia ha due figli, Giacomo e Greta, e il loro legame è più forte che mai.