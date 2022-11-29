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Se hai fatto sesso orale da poco il tuo dentista lo sa

L’influencer ha spiegato come mai il dentista può sapere cosa fai a letto

29 Novembre 2022

La tiktoker @missginadarling ha comunicato al mondo una cosa piuttosto imbarazzante: i dentisti possono capire visitando la bocca delle pazienti se queste hanno praticato sesso orale di recente. L’influencer Gina lo ha chiesto al suo dentista per togliersi ogni dubbio e la risposta è stata inequivocabile: “Sì, assolutamente” ha risposto divertito. E poi ha spiegato come questo sia possibile. “Si, riusciamo a capirlo perché si creano dei lividi sui tessuti molli nella parte posteriore del palato”, poi ha anche aggiunto una nota di colore: “Noi dentisti abbiamo notato che dopo San Valentino i lividi erano molto più frequenti, quindi…”. 

@helloginadarling My dentist @Drmikejin can tell when I just gave that Gawk Gawk 9000 #funfacts #ReadyForHell #MINDORDERING #fyp #foryoupage #foryou #fypシ ♬ original sound – missginadarling

Il video è stato molto apprezzato dagli utenti che volevano togliersi questo dubbio. Qualcuno però è rimasto particolarmente contrariato: “Il mio dentista è mio padre, ops”, commenta una ragazza imbarazzata.

A confermare questa teoria c’è il video di un altro dentista su TikTok, l’utente @dentite che racconta in video: “Ricevo spesso questa domanda, e la risposta è sì, lo sappiamo. Petecchia palatale. È così che si chiama”. E poi, mostrando un’immagine del palato, scherza: “Come potete vedere, ci sono lividi del palato molle e segni di irritazione. Non è niente di serio Alla fine guarirà. Ma calmatevi con i lecca-lecca!”.

@dentite Reply to @dentite #greenscreen Part 2 ✅ As Promised #dentist#lollipop##teeth#dental#dentite#braces ♬ Rasputin (Single Version) – Boney M.

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