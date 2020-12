Il 14 dicembre non perdere 105 START UP #SIOS2020 edition

Siamo molto felici di portare a #SIOS2020, il più importante evento per le startup e il digital in Italia, 105 START UP.

Il nostro appuntamento radiofonico per un giorno si trasformerà in un appuntamento 100% digital. Sarà possibile seguirlo in streaming il 14 dicembre, dalle 13 alle 14, sulla pagina Facebook di StartUpItalia.

Ospiti di questa puntata speciale sei start up legate all’ambito dell’intrattenimento e del tempo libero, selezionate insieme allo staff di StartUpItalia:

I founder delle sei giovani imprese avranno 5 minuti a testa per presentarsi e qualche minuto per rispondere a qualche domanda di Annie e Alessandro. Saranno con noi:

Alessia Fontanari co-founder di MAPO TAPO, una start up che crea e organizza viaggi di gruppo per appassionati di sport estremi, supportando lo sviluppo di turismo sportivo sostenibile in località fuori dal sentiero battuto.

Alessandro Puppo, CEO e co-founder di GREEN GAMES, una start up che sviluppa videogiochi e applicazioni con un modello di business ecosostenibile.

Lorenzo Cinelli, CEO e co-founder di CONVIV, una start up che ha ideato un infuso analcolico Made in Italy per cocktail in grado di offrire la stessa esperienza dei cocktail tradizionali in termini di immagine e gusto.

Fabio Todeschini, founder di BLUBRAKE, una start up italiana nota a livello internazionale per aver sviluppato l'ABS per e-bike e e-cargo bike.

Sara Avanzini, founder di PELOOC, una start up, che si definisce “l’Uber della fotografia”, che attraverso una mobile app mette in contatto “Photolovers” e “Phototakers” (appassionati di fotografia di tutti i livelli).

Tra queste sei realtà sarà scelta quella che ai aggiudicherà uno dei premi speciali di #SIOS2020: il “Radio 105 Special Award”. Il suo nome sarà svelato a fine giornata nel corso della cerimonia di premiazione. Se non riuscite a seguirci fino alla fine... no problem! La start up che si sarà aggiudica il riconoscimento speciale sarà ospite di Annie e Alessandro a 105StartUp il prossimo week end.

Vi aspettiamo, domani 14 dicembre a #SIOS2020 dalle 13 alle 14 su StartUpItalia!

Inviateci i vostri commenti nel corso delle diretta streaming e fateci anche sapere qual è la storia e la start up che vi hanno colpiti di più!