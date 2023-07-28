Stefano De Martino e la crisi con Belen Rodriguez: la reazione social

28 Luglio 2023

Le voci di una crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si stanno facendo sempre più insistenti e, forse, anche fondate. Ma a fronte di una Belen Rodriguez che viene spesso paparazzata in compagnia di quello che sembrerebbe in tutti i modi essere il suo nuovo compagno, cosa dice Stefano De Martino? Lo scopriamo, oggi, spulciando sul suo profilo Instagram.

La crisi tra i due, infatti, viene sempre più confermata dalle continue foto che compaiono sui principali media di gossip e che vedono protagonisti la bella showgirl argentina con Elio Lorenzoni, giovane imprenditore del mondo dei motori. Le foto rubate dei due insieme li immortalano in momenti molto belli, dolci e intimi e la stessa Belen Rodriguez sembra molto contenta con lui.

D’altro canto, però, la narrazione comune, complici i media mainstream, raccontano di uno Stefano De Martino distrutto, abbattuto, sconsolato e infelice, in vacanza con gli amici e lontano da un mondo che sembra dargli solo pensieri negativi. Insomma, un protagonista ben diverso dalla sua attuale compagna, che sembra stia vivendo un momento di down e di infelicità.

Ma sarà davvero così? La verità per ora la conoscono solo i diretti interessati, quello che però ci rimane è un post recentemente pubblicato da Stefano De Martino sul suo canale Instagram che, per “smentire” le voci sulla sua condizione attuale, riprende un post ironico di Herbert Ballerina che afferma “Vivi ogni giorno come se fosse l’ultimo”. Un modo simpatico non solo per allentare la tensione ma anche per vedere ai suoi (tanti) follower che in realtà sta bene e ha voglia di farsi una risata sulla sua condizione attuale.