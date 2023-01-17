“Te la parcheggio io” e gli rubano la macchina

17 Gennaio 2023

A chi non è mai capitato di impazzire per il parcheggio? Si libera un posto e magari per entrarci bisogna fare 20 manovre con le automobili intorno attaccate al clacson. In quei momenti vorresti solo che qualcuno ti dicesse: “Scendi, te la parcheggio io”. Proprio questo è accaduto ad un ragazzo di 21 anni che a Napoli stava avendo una serie di difficoltà nel parcheggiare l’auto in via Marina. I due uomini che si sono offerti di aiutarlo, però, non lo facevano esattamente per altruismo e sono spariti con la sua auto.

Il ragazzo, incredulo e deluso, ha chiamato subito i carabinieri per denunciare il furto della vettura: ha descritto la sua macchina e i signori che lo avevano appena derubato. Si trattava di Massimo Altieri, 40enne di Casoria, e Angelino Bennardo, 35enne di Caivano, entrambi vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. I Carabinieri poco dopo la segnalazione hanno visto l’auto rubata sfrecciare con a bordo i due malviventi. I due sono stati facilmente fermati a bordo dell’auto che avevano appena sottratto al giovane ingenuo e sono stati condotti nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Questa storia insegna che fidarsi è bene, ma non far salire alla guida della propria auto uno sconosciuto, è meglio!

Negli ultimi 10 anni nel nostro Paese sono stati rubati oltre 1 milione di veicoli di cui si sono perse le tracce. Solo nel 2021, secondo la Polizia Stradale, sono spariti 104.372 veicoli tra auto, fuoristrada e autofurgoni. Circa due veicoli su tre, dopo il furto, non tornano mai al proprietario: o finiscono sui mercati esteri oppure vengono usati per alimentare il business dei pezzi di ricambio. In cima alla classifica delle regioni in cui avvengono più furti c’è proprio la Campania con 27.500 furti, poi ci sono il Lazio (18.215) e la Puglia (14.498). Insomma al ragazzo, che è tornato in possesso della sua auto, è andata ancora bene!