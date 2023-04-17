Verissimo, il silenzio di Ilary Blasi sulla questione Totti

17 Aprile 2023

È stata una delle interviste più attese negli ultimi mesi quella di Ilary Blasi, che alla vigilia della partenza de L’Isola dei Famosi è stata ospite a Verissimo. Dopo un anno dalla separazione con l’ex marito Francesco Totti, Ilary torna a parlare in tv, e se c’è un salotto televisivo dove la conduttrice può lasciarsi andare a qualche confessione in più, quello è senza dubbio il programma dell’amica Silvia Toffanin.

La conduttrice ha cercato infatti di mettere a suo agio Ilary dal primo momento, precedendola sul fatto che non ci sarebbero state domande inerenti alla separazione dall’ex capitano. Appena entrata in studio, infatti la Toffanin ha detto: “Non possiamo far finta di niente. So che da casa la gente si aspetta che io ti faccia tutte le domande sulla tua separazione, ma non è il momento”. Ilary, che sa bene come funziona il mondo della televisione e dello spettacolo, ha apprezzato le parole dell’amica ringraziandola: “Grazie per rispettare i miei tempi”. Da queste parole si può dedurre che forse in un futuro Ilary sarà pronta a qualche confessione in più, ma per il momento cade il silenzio.

Nella puntata di ieri sera si è parlato tanto invece del reality L’isola dei Famosi, in partenza stasera su Canale5, con l’apparizione di uno dei concorrenti, l’ex suora Cristina Scuccia, e il racconto della presunta lite tra la conduttrice e il collega inviato Alvin. “Ma non lo so perché lo dicono, ci ho litigato davvero solo dopo che ho messo il suo numero su Instagram. Se l’è presa, ma Alvin ma chi ti chiama!” ha scherzato la Blasi, con la sua solita ironia che la contraddistingue. Per quanto riguarda il lato sentimentale, Silvia Toffanin ha provato a toccare il tema Bastian Muller, il nuovo fidanzato della bionda presentatrice, senza però riscuotere gran successo. Infatti, Ilary si è congedata con un ironico: “Beh, che altro dire? Direi che Bastian così!”