Abarth ha messo il turbo agli auguri per i 20 anni dello Zoo di 105. Ecco il video!

La serata di lunedì 8 luglio all'Ippodromo Snai San Siro (Milano) è entrata nella storia: quella per i 20 anni di attività dello Zoo di 105 è stata la festa più pazzesca che un programma radio abbia mai organizzato!

Tantissimi gli “amici” dello Zoo sul palco (da Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Gibba, fino ad artisti come i Ricchi e Poveri, Nek, Max Pezzali, Elisa, Elodie, i The Kolors, J-Ax e Takagi e Ketra, Giusy Ferreri e molti altri) e tantissimi gli “amici” dello Zoo davanti al palco, a godersi lo spettacolo.

Giovani, adulti, famiglie: per tutti è stata una festa memorabile, coloratissima, piena di musica, risate, sorprese e qualche momento commuovente.

Non so mancante anche le occasioni per fare i propri personalissimi auguri a Mazzoli & Co.

L’area Abarth, proprio all’ingresso della grande area dove si è tenuto lo show, è stata letteralmente presa d’assalto da tutti i fan che hanno voluto lasciare un video-augurio allo Zoo.

All’interno di una Abarth 595 esseesse è stata infatti montata una video-camera che ha premesso a centinaia di persone di registrare il proprio messaggio. Auguri ai quali Abarth... ha messo il turbo!

Ecco il best of dei video registrati!

Video credits: Rosanna Pellacini