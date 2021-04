Torna 105 Mi Casa Live: scopri artisti e appuntamenti

Dopo una prima serie di incontri andati in onda su Radio 105 e Radio 105 Tv nel mese di novembre e dicembre 2020, lunedì 12 aprile alle 20.00 il divano di Max Brigante ospiterà Gaia, una delle protagoniste dell’ultimo Festival di Sanremo. In un orario e una dimensione che creano grande complicità con l’ascoltatore e il pubblico a casa, la chiacchierata dell’artista con Max Brigante sarà resa ancora più coinvolgente dalla sua esibizione live in versione acustica.

Questi gli artisti che animeranno i dieci appuntamenti in programma: Gaia, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Madame, Maneskin, Fedez, Noemi, Irama, Gue Pequeno.