L'anteprima dell'intervista di Elettra Lamborghini a 105 Mi Casa!

Elettra Lamborghini è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

"Ho un sacco di cose da fare, sono sempre molto occupata. Dopo il 20, stacco e sto con la mia famiglia" e poi ha aggiunto, parlando del documentario Twerking Queen: "Il programma è stato in incognito: stavo facendo The Voice, l'album e altro. L'ho infilato in mezzo. È esattamente quello che volevo far vedere."

