L'anteprima dell'intervista di Cesare Cremonini a 105 Mi Casa

Cesare Cremonini è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa.

Il cantante ha parlato del suo ultimo album Cremonini 2C2C The Best Of: "È molto più di un best, anche dal punto di vista delle pubblicazioni, sono stato generoso, ho fatto un best come se fosse il mio artista preferito a farlo."

Per vedere l'intera intervista completa, seguici su Youtube: a questo link potrai ascoltare cosa ha raccontato Cesare Cremonini ai microfoni di 105 Mi Casa!