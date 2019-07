Dani Faiv a 105 Mi Casa: "Devo ancora realizzare quello che è successo!"

Dani Faiv è stato (finalmente) ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Per lui è un periodo molto positivo, grazie al successo di "Machete Mixtape 4", che contiene 18 pezzi e di cui è uno dei protagonisti. Il successo è tale che Dani non ha ancora be realizzato tutto questo. Il disco ha battuto tutti i record e secondo Dani il vero successo arriva dall'istinto che la crew ha avuto.

"Ci è venuta naturale", racconta.

