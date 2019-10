Rocco Hunt a 105 Mi Casa Live: guarda il video dell'intero showcase!

Rocco Hunt è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa Live!

Il rapper è tornato da poco con un nuovo singolo ed è molto contento di come stanno andando le cose: "Ti volevo dedicare, l'ultimo singolo con J-Ax e i Boomdabash, sta andando molto bene, sia radiofonicamente, sia negli stream. Sono molto felice, è una nuova vita: come se fosse un Rocco Hunt 2.0."

Rocco ha deciso di esibirsi anche in un medley di due brani e ha spiegato così la sua scelta: "Sono due brani con un sound simile, Nisciun e Ngopp'A lun, sono due brani che hanno creato un nuovo Rocco. Hanno le tematiche che uso normalmente io, ma che hanno portato qualcosa di nuovo."

Uno dei suoi fan ha chiesto al rapper com'è stato uscire con un album ben quattro anni dopo quello precedente: "Un'emozione particolare, è come se dopo così tanti anni fosse uscito il mio primo album. La musica è cambiata tanto, ora sono importanti gli streaming, quando è uscito l'album precedente non avevano questa importanza. Mi sono lanciato in un'epoca nuova, con una musica che non va "di moda" ora, ma sono felice perché sta comunque andando bene."

Rocco Hunt a 105 Mi Casa Live.