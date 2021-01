Alice De Bortoli, star di Tik Tok, racconta a Take Away la sua passione per la danza

Oltre 2 milioni di follower su Tik Tok e una passione per la danza che pratica da quando aveva 8 anni: lei è Alice De Bortoli.

Ospite di Daniele Battaglia e Diletta Leotta a 105 Take Away, Alice ha parlato di questa sua passione e di come l'ha trasportata su Tik Tok, con una promessa: un Tik Tok da fare insieme a Diletta, proprio ballando!

Ecco il video completo!