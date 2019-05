La lettera di Alan per Paola Turci: "Non mi aspettavo una voce così perfetta"

Paola Turci è stata ospite, per tutta la settimana, di 105 Take Away, insieme ad Alan Caligiuri, Diletta Leotta, Daniele Battaglia e il Maestrello Liotti.

Alan le ha scritto una lettera per ringraziarla dei giorni passati insieme. Ecco cosa le ha detto: "Il tuo spessore professionale ci ha messo in crisi. Devo ammettere che non mi aspettavo una voce così perfetta, la mia compagna mi ha sempre parlato bene di te, ma essendo una tua fan, pensavo esagerasse, ma questa volta aveva ragione. Hai una carriera lunghissima e hai affrontato la tua vita con la stessa grinta che c'è nelle tue canzoni. Questa settimana non abbiamo avuto una cantante, ma una cantautrice."

