Francesco Arca: “Il mio libro è un regalo per papà”

19 Marzo 2024

Oggi, in occasione della del papà, è uscito il primo libro di Francesco Arca. E’ un romanzo autobiografico in cui l’attore ripercorre la propria storia personale e quella del padre. Si intitola “Basta che torni”, prendendo spunto da ciò che lui diceva sempre a suo papà.

Purtroppo, un giorno suo padre non è tornato. Non da una missione militare come ci si aspetterebbe da un ufficiale dell’esercito come era, da quelle era sempre rientrato. È da una battuta di caccia in Toscana che il padre non tornerà più. Francesco ha solo sedici anni e niente sarà più come prima.

E’ la storia vera di una formazione, quella di un ragazzo che deve diventare uomo troppo presto, che deve affrontare le responsabilità, il dolore, la fatica, ma anche la rabbia che il ricordo di un padre scomparso gli carica sulle spalle.

Ne ha parlato in diretta con Diletta Leotta e Daniele Battaglia.