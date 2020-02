Coronavirus: l'infettivologo Matteo Bassetti interviene a 105 Mi Casa

Anche Max Brigante, a 105 Mi Casa, ha parlato del COVID19, meglio conosciuto come Coronavirus. Lo ha fatto con un'intervista telefonica al Dottor Matteo Bassetti, infettivologo, presidente della società italiana di terapia antinfettiva.



Il dottor Bassetti ha spiegato che in Italia ci sono molti casi registrati, ma ci sono stati anche molti controlli: "Nel nostro paese ci sono più di 200 casi, ma gli altri paesi che hanno avuto casi autoctoni, cioè non in Cina, siamo sicuri che abbiano tracciato tutte le persone, come abbiamo fatto noi? Non credo proprio."

"Non è una pandemia, abbiamo dei focolari epidemici" ha rassicurato il dottore: "Quanto durerà dipende anche dagli sforzi che stiamo facendo per contenerli." Il dottor Bassetti ha poi detto di essere orgoglioso del sistema sanitario italiano, anche se i risultati finali li potremmo vedere fra qualche mese.

E il medico ha anche specificato che le mascherine chirurgiche servono solamente a chi non sta bene, perché sono contenitive.

