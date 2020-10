PROUD TO BE DIFFERENT: parte la CAMPAGNA ADV DI RADIO 105

In questi giorni, in rotazione televisiva sulle reti Mediaset scorrono le immagini dei programmi di punta di Radio 105 accompagnate da diverse affermazioni: Proud to be happy, Proud to be real, Proud to be wild, Proud to be fun, Proud to be smiley.

Insomma, Proud to be different.

La campagna ribadisce il valore della “diversity” di Radio 105, emittente dalle molte anime, caratterizzata da un’ampia varietà di stili, programmi, personalità rivolti a un pubblico anch’esso eterogeneo. RadioMediaset ha scelto infatti di confermare con questo spot da 30” il posizionamento della sua rete ammiraglia: unica perché differente, differente perché controcorrente, diversa, originale.

