Guarda ora l'intervista esclusiva a Ed Sheeran a 105 Mi Casa

Ed Sheeran ha pubblicato "Bad Habits", il suo primo singolo da "Afterglow". La canzone è stata scritta e co-prodotta con Johnny McDaid e Fred Gibson. Per l'occasione, abbiamo avuto la possibilità di averlo ospite dal nostro Max Brigante a 105 Mi Casa: l'intervista esclusiva che puoi vedere qui per intero, è stata un mix di interessanti novità e bellissimi momenti di "amore per l'italiano" da parte di Ed, che da anni ormai ha preso casa nella verde Umbria. Scopri cosa ci ha raccontato in questa intervista unica!