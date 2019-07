Dario incontra i The Chainsmokers: il video dell'intervista

Il nostro Dario Spada è volato a Mykonos per accompagnare i nostri ascoltatori, fortunati vincitori del contest di Radio 105 che ha permesso loro di incontrare dal vivo i The Chaismokers!

Per l'occasione, Dario li ha intervistati e ci hanno raccontato qualcosa sul loro futuro. Se avete difficoltà con la lingua inglese, niente paura! Ecco un piccolo riassunto di quello che ci hanno detto:

"Per noi questa è la nostra vita, è divertente e qui ci sono anche i nostri amici! Viaggiando riusciamo a trovare l'ispirazione e il tempo per creare la nostra musica: spesso ci fermiamo per diverso tempo a Los Angeles, ma poi ripartiamo e proprio il viaggio ci permette di trarre ispirazione. Proprio i prossimi giorni esce Takeaway, il nuovo singolo, che rappresenta e rispecchia la nostra musica, anche se è difficile non lasciarsi condizionare da quello che vuole la gente. In contemporanea stiamo anche lavorando a una produzione tv e ad altri progetti e nel nostro futuro speriamo di tornare in Italia: l'energia che abbiamo trovato qui, in Spagna e in Francia è stata incredibile! Se poi ci chiedi un consiglio per i nuovi dj che vorrebbero intraprendere questa carriera, ne abbiamo uno: andare su Instagram, fare la bottle challenge e farsi una foto del lato B…"

Simpatici e bravissimi, i The Chainsmokers si sono po esibiti al Cavo Paradiso di Mykonos, dove hanno fatto scatenare tutti con la loro musica!