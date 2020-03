Allenati con Dua Lipa e il suo "Let's Get Physical Work Out Video"

Siete in casa e non sapete bene come allenarvi senza uscire? Seguite il video di Dua Lipa "Let's get physical work out video"!

Dopo il video ufficiale del singolo Physical, la cantante ha pubblicato anche un video speciale, dal mood tipicamente anni '80: Dua Lipa vi invita ad allenarsi insieme a lei, filmarsi, per poi postare sui social il proprio allenamento eseguito con Physical come sottofondo.

Nel video, Dua indossa body, calzettoni e scarpe da tennis e, insieme a dei ballerini, presenta agli spettatori una serie di esercizi.

Physical anticipa Future Nostalgia, il nuovo album della cantante, che sarà disponibile dal 3 aprile 2020. L'album, oltre a Physical, contiene anche Don't Start Now, singolo che in Italia è stato anche certificato disco d'oro.

Di seguito la tracklist di “Future Nostalgia”

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be

Vi ricordiamo che Dua Lipa sarà in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il 30 aprile 2020. Radio 105 è radio partner del concerto!

