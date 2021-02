Marco Mengoni, il video di "Guerriero" ha stabilito un nuovo record

Un grande traguardo per "Guerriero" di Marco Mengoni: il singolo supera quota 100 milioni di views con il videoclip ufficiale su YouTube. “Cerchi di coprirti. Di non farti vedere. Ma poi ti scopri e ti viene da ridere, perché c’è un pezzo che è diventato grande e cresce anche se l’hai lasciato andare. Mi dicono che il video di 'Guerriero' è stato visto più di 100 milioni di volte. Grazie!”, scrive il cantante di Ronciglione sui social e festeggia il traguardo raggiunto nelle scorse ore.

Sono numeri da capogiro. Il brano è stato pubblicato nel 2014, come primo singolo dell’album "Parole in circolo". Quando uscì fu il primo pezzo italiano a raggiungere contemporaneamente la vetta nelle vendite digitali, nell’airplay radiofonico e nello streaming. Scritto da Marco Mengoni con Fortunato Zampaglione, "Guerriero" è uno dei brani più apprezzarti della discografia dell'artista, già certificato disco di platino sei volte con oltre 300.000 copie vendute. Una ballata intensa nella quale Mengoni ha potuto esprimere il suo lato introverso e introspettivo, un pezzo intimo ancora oggi in scaletta nei suoi concerti. "Guerriero" vanta il video diretto dallo stesso cantante insieme al regista Cosimo Alemà, girato in Trentino in collaborazione con Trentino Film Commission, Trentino Sviluppo e Comune di Trento.