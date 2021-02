In arrivo un documentario su Notorius B.I.G.

A partire dal prossimo 1 marzo un documentario racconterà la vita di Christopher George Latore Wallace. in arte Notorious B.I.G.. Il rapper venne ucciso a Los Angeles all'età di 24 anni il 9 marzo 1997, all'interno della guerra tra rapper della costa Est e della costa Ovest. Il suo ricordo non è mai venuto meno, tanto che nel 2019, a Brooklyn, gli è stata dedicata una via: l'angolo tra Fulton Street e St. James Place a Clinton Hill, è stato ribattezzato Christopher 'Notorious B.I.G.' Wallace Way.

Il film si intitola "Biggie: I Got a Story to Tell": è stato prodotto dalla madre del rapper, Violetta Wallace, e da Sean "Diddy" Combs, suo storico sodale e amico: racconta i primi anni della vita di Biggie Smalls e la sua ascesa al successo, anche attraverso le testimonianze di Faith Evans e Lil Cease.

“Ogni leggenda ha una storia di origine", si legge nelle note di presentazione. "Christopher Wallace, AKA The Notorious B.I.G., rimane una delle icone dell'hip-hop, rinomato per il suo flow distintivo e per i testi autobiografici. Questo documentario celebra la sua vita attraverso rari filmati dietro le quinte e le testimonianze dei suoi più cari amici e dei familiari".

Notorious B.I.G. è stato celebrato nella Rock and Roll Hall of Fame lo scorso anno: nel discorso di ammissione, nella cerimonia di inserimento nella Hall of Fame, l'amico Diddy disse: "Nessuno si è avvicinato al modo in cui suonava Biggie, al modo in cui rappava, alla sua frequenza".