Dua Lipa, guarda il video di “We’re good”

Contemporaneamente alla nuova edizione del suo ultimo "Future Nostalgia”, Dua Lipa ha condiviso un particolare video per il singolo "“We’re good”, diretto da Vania Heymann e Gal Muggia. Lo potete vedere qua sopra

La cantante si fa vedere su una nave che assomiglia molto al Titanic, dove canta e balla prima e durante il naufragio. Ma soprattutto il video segue la storia segue le avventure di un'aragosta, per cui il disastro si rivela invece una fortuna: scampa alla morte fuggendo nell'oceano dalla pentola in cui sta per essere cucinata per gli ospiti della nave.

”Future Nostalgia - The Moonlight Edition” fa seguito al disco di remix "Club future nostalgia" e alla pubblicazione originale dell'album, avvenuta a marzo 2020. La nuova edizione di “Future Nostalgia” include altre due nuove canzoni: “Not My Problem” con JID e “If It Ain’t Me”. Recentemente Dua Lipa è èstata protagonista di uno show virtuale che, intitolato "Studio 2054" e trasmesso in streaming, ha incollato davanti agli schermi oltre 5 milioni di spettatori.