Massimo Pericolo, ascolta il nuovo singolo "Bugie"

"Bugie”, prodotto da Crookers segna il ritorno di Massimo Pericolo dopo un 2020 in cui si è distinto per il singolo “Beretta”, per la collaborazione con Mahmood nel pezzo "Moonlight popolare", per le sue collaborazioni negli album più interessanti dell’anno scorso e dopo aver ottenuto la certificazione di disco di platino per il suo disco d’esordio “Scialla Semper”. Con le sue canzoni, Massimo Pericolo si è consacrato in breve tempo tra le migliori realtà rap del panorama musicale italiano e ha conquistato i cuori di un pubblico eterogeneo grazie al realismo dei suoi testi che gli permette di creare un’empatia particolare con l’ascoltatore. Pericolo ha una capacità unica nel raccontare storie non comuni e con il singolo “Bugie” espone la sua idea di verità in un periodo storico in cui il mondo e soprattutto la sua generazione sono in difficoltà.

La nuova canzone è stata presentata così dallo stesso rapper: "Da quando da bambino ho capito che potevo decidere cosa fare ma non cosa volere non riesco nemmeno a contare le volte che ho pensato di farla finita pur di non vivere in un mondo come questo. Le persone non riescono a vivere senza mentire, se accettassimo il casino senza senso che è la vita non faremmo più un cazzo. Io sinceramente non so come faccio. Sicuramente mentendo a me stesso. Sicuramente scrivendo. Voglio solo stare il meglio possibile prima di schiattare. Questo è il senso. Niente giusto o sbagliato, nessuna morale".