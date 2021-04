Maneskin, l'esibizione di "Zitti e buoni" per il PreParty Eurovision

Nato per preparare i fan all’arrivo dell’Eurovision Song Contest, il “PreParty-ES” è stato organizzato da Eurovision Spain. Un concerto, per più di tre ore di musica, svoltosi interamente online sulla piattaforma di contenuti YouTube, che ha visto la partecipazione dei cantanti nazionali che il prossimo sabato 22 maggio si contenderanno il gradino più alto del podio nella celebre competizione. Fervono i preparativi anche per gli italiani, che quest’anno saranno rappresentati dalla giovanissima band dei Maneskin. Il gruppo romano, capitanato da Damiano David, con Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha ottenuto il pass per l’Eurovision grazie all’inedita vincita allo scorso Festival di Sanremo, dove è riuscita a battere anche Francesca Michielin e Fedez ed Ermal Meta.

Sono stati tra gli ultimi a esibirsi, i Maneskin con la loro “Zitti e buoni”, riadattata per rispettare tutti i limiti e le censure imposte dalle normative Eurovision. Nonostante l’orario di messa in onda, come si può vedere dai tanti commenti su YouTube e sui social, la loro esibizione è stata però una delle più apprezzate.