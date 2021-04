Billie Eilish, ecco il video di "Your Power"

"Fra tutte quelle che ho scritto, questa è una delle mie canzoni preferite". Con queste parole Billie Eilish ha lanciato pochi minuti fa il video di "Your Power", il nuovo estratto dall’album "Happier Than Ever" che uscirà il 30 luglio. È diretto da Eilish e girato a Simi Valley, California. "Mi sento vulnerabile pubblicando questa canzone perché mi è molto cara. Ha a che fare con varie situazioni di cui siamo stati tutti testimoni o che abbiamo vissuto in prima persona. Spero che possa ispirare un cambiamento. Cercate di non abusare del vostro potere". Nella tracklist dell’album compaiono anche i singoli già noti "My Future" e "Therefore I Am" e una traccia intitolata "Not My Responsibility", come il corto sul body shaming che Eilish mostrava durante i suoi concerti.