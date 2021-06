Miley Cyrus si scatena e canta "Believe" di Cher per il Pride Month

Miley Cyrus, per celebrare il Pride Month, ha realizzato una versione dal vivo del classico di Cher "Believe." La performance è estratta da "Stand by You", speciale televisivo che sarà visibile negli Stati Uniti domani, 25 giugno, su Peacock. L’evento, in streaming, ha avuto luogo sul palco del Ryman Auditorium di Nashville, sua città natale ed è stato registrato. Negli scorsi giorni la popstar ha pubblicato una breve anticipazione del concerto mostrando location, outfit e frammenti della serata.