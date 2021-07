Billie Eilish, è uscito il video di “NDA”

Manca poco all’uscita del nuovo album di Billie Eilish, “Happier than ever”. Nell’attesa, che si concluderà il 30 luglio, la popstar californiana ha condiviso un’altra anticipazione estratta dalla sua prossima prova sulla lunga distanza. La 19enne cantautrice ha reso disponibile all’ascolto il nuovo singolo “NDA” e ha pubblicato il relativo videoclip. Billie Eilish aveva annunciato l’uscita della nuova canzone sui social, attraverso un post accompagnato da un’immagine estratta dal video del brano.

Nel video l'artista cammina in mezzo ad una strada, al buio: diversi frammenti del suo volto che vi si sovrappongono, a simboleggiare i molteplici aspetti di una superstar. In seguito, parecchie auto sfrecciano sulla strada, rischiando di investirla. In uno stile caratteristicamente dark pop, con ampie spruzzate di elettronica deep house, la cantante affronta il tema della prigionia della fama e del successo. Parla di stalker, di accordi di segretezza (NDA, appunto) siglati con i fidanzati, di case segrete sempre vuote. Un equilibrio precario, quello in cui vive la diciannovenne più famosa del mondo, che cerca con difficoltà di gestire fama e vita artistica ricavando, nel mezzo, almeno uno sprazzo di felicità.