Coldplay e BTS in versione "spaziale" nel video di “My Universe"

"My Universe" è stata pubblicata lo scorso 24 settembre via Parlophone e Atlantic Records. Oltre ad essere il secondo singolo per i Coldplay, dopo "Higher Power", è anche un’ulteriore anticipazione del loro nono album in studio, dal titolo "Music of the Spheres". Il progetto discografico della band di Chris Martin uscirà il prossimo 15 ottobre ed è prodotto da Max Martin. L’album segue "Everyday Life", pubblicato nel 2019. Per quanto riguarda invece "My Universe", il brano è stato definito da Coldplay e BTS “funky bilingue“. Infatti, ascoltiamo le due band cantare nelle loro rispettive lingue, inglese e coreano.