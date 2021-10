Annalisa e Rose Villain: ecco il video scatenato di “Eva + Eva”

È online il video di “Eva + Eva”, il nuovo singolo di Annalisa con la collaborazione di Rose Villain. Per la regia di Simone Peluso, il video vede le due protagoniste complici, divertite e provocatorie, a partire dalle prime scene ispirate al film “Natural Born Killer” di Oliver Stone fino al momento finale sulla tavola piena di commensali, dove appaiono unite e ipnotiche nel loro viaggio immaginario, proprio come due moderne Thelma e Louise. Questo nuovo brano rappresenta due donne, diverse ma simili, entrambe indipendenti e proprio per questo forti della loro femminilità e del loro carattere. Spazi musicali diversi che creano collaborazioni uniche. Un brano manifesto che afferma la capacità delle donne di fare “squadra”, e di istaurare un rapporto solido e speciale basato sulla complicità.