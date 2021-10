Il nuovo video di Adele è poesia

Adele ha pubblicato il nuovo singolo “Easy On Me", che apre una nuova era della sua carriera. Il 19 novembre 2021 arriverà il nuovo album “30”, il quarto in studio dopo lo straordinario successo di “19”, “21” e “25”. Lo ha annunciato sui social. Il nuovo brano esce insieme a un video, per metà in bianco e nero, per metà a colori, girato dall'acclamato regista Xavier Dolan nella stessa casa di quello di "Hello".

Regista, attore e sceneggiatore, Xavier Dolan è considerato l’enfant prodige del cinema canadese. Dall’esordio alla regia nel 2009 con "J’ai tué ma mère", la carriera del giovanissimo cineasta non si è mai fermata. Nel 2014 arriva il maggiore successo di Dolan, vincitore del Premio della Giuria a Cannes: è "Mommy", film sul rapporto complesso tra una madre single e un figlio problematico. Acclamato per l’originalità tanto della sceneggiatura quanto del formato (il film è girato in 1:1, più stretto del tradizionale 4:3), "Mommy" fa conoscere anche in Italia il genio che ha cambiato il volto del cinema canadese.