Ghali vola in Tunisia nel video di "Wallah"

Si intitola "Wallah" la canzone inedita di Ghali prodotta da Merk and Kremont. Il brano è accompagnato da un video ufficiale diretto dal regista tunisino Moncef Henaien. La clip mostra il viaggio di Ghali in Tunisia - nazione da cui proviene la sua famiglia - che insieme al suo staff ha attraversato per centinaia di kilometri per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso.

A proposito di "Wallah", Ghali ha raccontato: "Sento il bisogno dopo due anni come questi di tornare a fare ballare la gente. La musica, il ballo sono cose che servono alle persone per stare bene e penso che il peso di questi due anni sulla salute mentale delle persone cominci a farsi sentire. Abbiamo bisogno di affermare l’importanza della spensieratezza e Wallah è il mio augurio di poterci ritrovare a ballare insieme molto presto".