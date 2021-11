Sangiovanni e Madame: ecco il video di “Perso nel buio”

È uscito il video di “Perso nel buio”, il nuovo singolo di Sangiovanni con l'amica Madame. La clip, prodotta da Borotalco.tv, nasce da un'idea dei due artisti, insieme a Nueve e Attilio Cusani, che ne ha anche curato la regia. Il video da una sensazione di claustrofobia. Nel brano, i due artisti si mettono a nudo, con le loro fragilità. Il video sottolinea questo aspetto. Sangiovanni è solo, in una stanza, “perso nel buio”, finché non arriva Madame, che cerca di liberarlo dalle sue paure e porta la luce. Tra i due nasce inizialmente una sorta di lotta, che culmina poi in un abbraccio. Il brano arriva dopo i successi di Sangiovanni “Lady”, “Malibu” e “Raggi gamma” e quelli di Madame “Voce”, “Marea” e “Tu mi hai capito”.